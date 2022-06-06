Пошук військової техніки там, де її немає: назріли нові фейки пропаганди РФ

Сергій Лещенко вкотре викрив фейки російської пропаганди.

Зокрема, він звернув увагу на те, що у РФ намагалися пояснити влучання по Дарницькому вагоноремонтному заводу тим, що там нібито була військова техніка.

Але у той самий день, 5 червня, до місця подій прибули українські та міжнародні журналісти, які не знайшли й натяку на знищенні танки чи схованку боєприпасів.

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Про це та інші казкові історії пропаганди Кремля – дивіться у відео.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про наслідки ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві