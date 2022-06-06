Україна

Пошук військової техніки там, де її немає: назріли нові фейки пропаганди РФ

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 07 Червня 2022, 00:00

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