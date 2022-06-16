Покушение на Зеленского и агитлистовки: Енин рассказал о задержанных диверсантах

Первый заместитель Министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал о новом приложении по разминированию Украины и попытках покушения на руководство страны.

В эфире телемарафона единых новостей Енин продемонстрировал российский снаряд Града, начиненный старыми агитлистовками чеченскому народу с условиями сложить оружие.

Россия заваливает Украину старым хламом советских времен, который убивает украинский народ.

Заместитель Министра МВД сообщил о борьбе и разоблачении вражеских диверсионно-разведывательных групп. Суммарно это 820 человек, среди которых были и те, кто готовил покушение на высшее политическое руководство Украины.

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Подробности этого дерзкого и проваленного плана покушения обещают раскрыть после победы над врагом.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как СБУ разоблачила подрывников власти в разных регионах Украины.