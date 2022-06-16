Замах на Зеленського та агітлистівки: Єнін розповів про затриманих диверсантів

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів про новий застосунок з розмінування України та спробах замаху на керівництво країни.

В ефірі телемарафону єдиних новин Єнін продемонстрував російський снаряд Граду, начинений старими агітлистівками до чеченського народу з умовами скласти зброю.

Росія завалює Україну старим непотребом радянських часів, який вбиває український народ.

Заступник Міністра МВС повідомив про боротьбу та викриття ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Сумарно це 820 осіб, серед яких були й ті, хто готував замах на вище політичне керівництво України.

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Подробиці цього зухвалого і проваленого плану замаху обіцяють розкрити після перемоги над ворогом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як СБУ викрила підривників влади в різних регіонах України.