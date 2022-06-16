Замах на Зеленського та агітлистівки: Єнін розповів про затриманих диверсантів

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів про новий застосунок з розмінування України та спробах замаху на керівництво країни.
В ефірі телемарафону єдиних новин Єнін продемонстрував російський снаряд Граду, начинений старими агітлистівками до чеченського народу з умовами скласти зброю.
Росія завалює Україну старим непотребом радянських часів, який вбиває український народ.
Росія завалює Україну старим непотребом радянських часів, який вбиває український народ.
Заступник Міністра МВС повідомив про боротьбу та викриття ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Сумарно це 820 осіб, серед яких були й ті, хто готував замах на вище політичне керівництво України.
Подробиці цього зухвалого і проваленого плану замаху обіцяють розкрити після перемоги над ворогом.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як СБУ викрила підривників влади в різних регіонах України.