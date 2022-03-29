Полювання на диверсантів. Генерал розповів, як знищують ДРГ в Україні

Ще кілька днів тому була інформація про те, що лише у Києві було затримано 127 диверсантів. Ворог постійно закидує на наші території диверсійно-розвідувальні групи.

Народний депутат та генерал-лейтенант СБУ Андрій Кожем’якін розповів, як українці кошмарять диверсійні групи.

Інформація про певні ознаки диверсантів, звісно, є. Це, зокрема, й мовні, про які усі знають. Крім того, існує кілька методів розпізнавати ворога, які можуть стати у пригоді для цивільних.

Передусім потрібно знати, що диверсанти зазвичай погано орієнтуються в місті. Також вони можуть просити обміняти валюту, оскільки картки у них заблоковані.

Ще однією ознакою може бути збір інформації, опитування або ж навіть перебування поряд з об’єктами, що можуть стати цілями для ворожої армії.

Також ніхто не скасовував агентурно-оперативну роботу окупантів серед місцевого населення. Тому виявляти диверсантів серед своїх усе-таки більше під силу навченим спеціалістам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як прикордонники захищають Україну від російського вторгнення.