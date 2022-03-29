Охота на диверсантов. Генерал рассказал, как уничтожают ДРГ в Украине

Еще несколько дней назад была информация о том, что только в Киеве были задержаны 127 диверсантов. Враг постоянно забрасывает на наши территории диверсионно-разведывательные группы.

Народный депутат и генерал-лейтенант СБУ Андрей Кожемякин рассказал, как украинцы кошмарят диверсионные группы.

Информация об определенных признаках диверсантов, конечно, есть. Это, в том числе, и языковые, о которых все знают. Кроме того, существует несколько методов для распознавания врага, которые пригодятся гражданским лицам.

В первую очередь, нужно знать, что диверсанты обычно плохо ориентируются в городе. Также они могут просить обменять валюту, поскольку карты у них заблокированы.

Еще одним признаком может быть сбор информации, опрос или даже нахождение рядом с объектами, которые могут стать целями для вражеской армии.

Конечно, никто не отменял агентурно-оперативную работу оккупантов среди местного населения. Поэтому выявление диверсантов среди своих все же больше по силам обученным для этого специалистам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пограничники защищают Украину от российского вторжения.