Наша задача — сдержать врага: пограничники на страже твоего сна

С момента вторжения России в Украину многие бывшие пограничники покинули своих родных и присоединились к побратимам на передовой. Уже месяц они защищают Украину на всех фронтах.

Мирон из Ивано-Франковска одним из первых мобилизовался в свое подразделение.

Держим позицию, чтобы не было прорыва в Киев. Позиции все сделаны: для пулемета, ПТРК, РПГ. Блиндаж готов. Мы полностью готовы. Наша задача — сдержать врага, если будет наступление колонны.

Настроение у ребят боевое и упорное. Тыл в надежных руках.

Нам в тылу тяжело представить работу военных. Они ежедневно противостоят врагу и управляют разной техникой: летательной и на земле, габаритной и не очень, держат в руках разное оружие. Читай, как военный управляет танком: история одного танкиста.