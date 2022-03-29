Наша задача — стримати ворога: як прикордонники стоять на сторожі твого сну

З моменту вторгнення Росії в Україну багато колишніх прикордонників полишили своїх рідних та приєднались до побратимів на передовій. Уже місяць вони захищають Україну на всіх фронтах.

Мирон з Івано-Франківська одним з перших мобілізувався до свого підрозділу.

Тримаємо позицію, щоб не було прориву на Київ. Позиції всі зроблені: для кулемета, ПТРК, РПГ. Бліндаж готовий. Ми повністю готові. Наша задача — стримати ворога, якщо буде наступ колони.

Настрій у хлопців бойовий та завзятий. Тил у надійних руках.

Нам у тилу важко уявити роботу військових. Вони щодня протистоять ворогу та керують різною технікою: літальною та на землі, габаритною та не дуже, тримають в руках різну зброю. Читай, як військовий керує танком: історія одного танкіста.