Россияне обстреляли ВСУ и сразу получили мощный ответ! Как отрабатывает Гиацинт по оккупантам

Команда Военного телевидения попала под обстрелы БМ-21 Град во время съемок. В ходе работы журналистов враг обнаружил позиции украинской реактивной артиллерии. Но ответ не заставил себя ждать. Читай, как ВСУ попали под обстрел и сразу отомстили. Как пушки Гиацинт уничтожают врага — смотри в нашем материале.

Попали под обстрел и сразу отомстили: как пушки Гиацинт уничтожают врага

Во время съемок журналисты и военные ВСУ попали под обстрел российских оккупантов. Они были вынуждены сменить позицию. Но россияне получили мгновенный и мучительный ответ.

Вражеский беспилотный аппарат заметил нашу установку, начали пристреливаться к нашему местоположению, — говорит военнослужащий ВСУ Владимир.

Военные заняли другую огневую позицию и начали отрабатывать по оккупантам. Военная корреспондентка Анастасия Бобовникова рассказала, что именно артиллерия является приоритетом для россиян.

Командир взвода решил, что без ответа такое оставлять нельзя. Чтобы найти достойный ответ на Град, решили ударить по оккупантам установкой Гиацинт-Б.

Врагу мы отвечаем, прикрываем своих ребят, которые находятся на стационарных позициях, — говорит военнослужащий Дмитрий.

Военные оперативно заряжают оружие. Пока заряжают, рассказывают, что артиллерия врага тоже важна для наших военных. Уничтожение их техники бережет не одну жизнь военных ВСУ.

За всю причиненную боль россиян ждет расплата. И она уже начинается. Ранее мы рассказывали о взрывах в России.

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