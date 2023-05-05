Росіяни обстріляли ЗСУ та одразу отримали потужну відповідь! Як відпрацьовує Гіацинт по окупантах

Команда Військового телебачення потрапила під обстріл БМ-21 Град під час знімань. Під час роботи журналістів ворог виявив позиції української реактивної артилерії. Але відповідь не змусила себе чекати. Читай, як ЗСУ потрапили під обстріл та відразу помстились. Як гармати Гіацинт нищать ворога — дивись у нашому матеріалі.

Потрапили під обстріл та відразу помстились: як гармати Гіацинт нищать ворога

Під час знімань журналісти та військові ЗСУ потрапили під обстріл російських окупантів. Вони були змушені змінити позицію. Але росіяни отримали миттєву і болісну відповідь.

Ворожий безпілотний апарат помітив нашу установку, почали пристрілюватися до нашого місця розташування, — каже військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Військові зайняли іншу вогневу позицію та почали відпрацьовувати по окупантах. Військова кореспондентка Анастасія Бобовнікова розповіла, що саме артилерія є пріоритетною ціллю для росіян.

Командир взводу вирішив, що без відповіді таке залишати не можна. Щоб знайти гідну відповідь на Град, вирішили вдарити по окупантах з установки Гіацинт-Б.

Ворогу ми відповідаємо, прикриваємо своїх хлопців, які на стаціонарних позиціях, — каже військовослужбовець Дмитро.

Військові оперативно заряджають зброю. Поки заряджають, розповідають, що артилерія ворога також важлива ціль для наших військових. Знищення їхньої техніки береже не одне життя військових ЗСУ.

За весь заподіяний біль на росіян чекає розплата. І вона вже починається. Раніше ми розповідали про вибухи в Росії.

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