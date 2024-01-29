Маскируются под диких животных. Пограничники рассказали о новых идеях пересечения границы от уклонистов

В гидрокостюмах с ластами или даже подводными турбинами. Зимой для транзита используют быстротечные реки, которые не замерзают. Мужчины, желающие незаконно пересечь границу, придумывают новые способы, чтобы сбежать. Как пограничники вылавливают беглецов — рассказали в эфире телемарафона.

Придумывают новые способы пересечения границы — пограничники о креативных попытках беглецов

Пограничники рассказывают, беглецы в такой холод плывут по реке даже брассом. Пограничники в Винницкой области каждый день задерживают новых уклонистов. Есть и такие, что ночью маскируются под диких животных.

Пограничный Могилев-Подольский просто атакуют уклонисты от призыва. Чтобы попасть в ближайший молдавский городок готовы несколько сотен метров плыть по холодному течению.

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Надевают под обычную одежду гидрокостюм, подходят к берегу Днестра, снимают верхнюю одежду и пытаются нарушить государственную границу, — говорит начальник группы инспекторов Дмитрий Гатенюк.

Пограничники с дронов видят отчаянные попытки, поэтому бежать не удается.

Уголовной ответственности за подобные побеги пока нет. Нарушителей увозят в ТЦК. Штраф небольшой. Пограничники убеждены, что попыток нарушить границу было бы меньше, если бы статья за это была уголовной.

Ранее мы рассказывали, какие способы используются для незаконного выезда за границу.

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