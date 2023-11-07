Липовые справки и фейковое волонтерство: какие способы используют для незаконного выезда за границу

В очередях на польской, венгерской или румынской границах стоят сотни украинских мужчин призывного возраста, пытаясь выехать за пределы Украины. Многие из них делают это законно, скажем, имея троих детей, соответствующий возраст, командировки или неотложные волонтерские дела, а кто-то левыми путями, с липовыми справками, поддельными документами выезжает.

Осуждать их за это можно сколько угодно, а вот наказать — непросто. Ведь в Украине до сих пор нет закона, который бы четко регулировал вопрос выезда за границу военнообязанных. Даже запрет на выезд мужчинам законодательно не закреплен.

А пока украинские мужчины придумывают сотни схем, как уехать за границу. Куча сайтов предлагают документы для выезда под ключ, от 700 долларов.

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Кроме комиссованных, выехать за границу могут родители троих детей, родители, воспитывающие ребенка самостоятельно, те, кто едет на лечение или сопровождает жену, родителей или детей с инвалидностью. Моряки, представители авиаотрасли, пропускают и забронированных работников в командировку. Также по системе Шлях выпускают и перевозчиков: грузовых и пассажирских.

У каждой такой компании есть свой электронный кабинет в системе и может самостоятельно вносить в нее водителей. Сейчас их зарегистрировали более 150 тысяч. На границе для таких зеленый свет, поэтому система почти сразу стала схемой для бегства из страны.

У нас есть случаи, когда регистрируются и берут лицензию как транспортная компания, регистрирует водителей, выезжают за границу и не возвращаются, — говорит заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Пользуются путем с мая прошлого года и волонтеры, которых сейчас около 100 тысяч. Регистрируют их областные военные администрации или министерство развития территорий. Запрос может подать любая волонтерская организация. Однако отфильтровать хотя бы липовые фонды — невозможно. Неудивительно, что на границе такие добровольцы даже не понимают, куда едут.

Он не знает цели поездки, он может не иметь даже прав, но он указан как водитель, — рассказывает представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Ежедневно таких обнаруживают около двух десятков. Поэтому с июля контроль ужесточили, пропускают тех водителей, которые ездят за помощью уже не в первый раз.

Однако в сети продолжают торговать и другими справками. Увеличилось на границе, к примеру, спортсменов и артистов, которые едут в командировку. Пограничникам приходится прибегать к креативу, чтобы вычислить беглецов. Иногда шутят, что вынесут инструмент, чтобы проверить.

Но чтобы не устраивать на пункте пропуска концерты, пограничникам нужен доступ к реестрам. Это нужно, чтобы на границе можно было идентифицировать человека как личность с инвалидностью, как многодетного отца, как лицо, осуществляющее самостоятельное воспитание, как непригодного по состоянию здоровья.

Уже второй год Пограничная служба просит Минобороны дать доступ хотя бы к электронному реестру военнообязанных, но до сих пор его не получила.

Адвокат Ростислав Кравец говорит, что следует упорядочить и само законодательство и четко прописать кто и с какими документами может уехать из страны.

Как устранить то неравенство, которое породил хаос в законодательстве — за полтора года великой войны, похоже, так и не придумали.

В Министерстве развития громад анонсируют, что с 1 декабря липовые волонтерские организации использовать систему путь не смогут, потому что возить помощь будут позволять только официальным фондам, которые будут в едином реестре, будут тщательно проверяться и сами грузы.

Также раньше мы рассказывали, может ли военнослужащий уехать за границу во время отпуска.

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