Липові довідки та фейкове волонтерство: які способи використовують для незаконного виїзду за кордон

В чергах на польському, угорському чи румунському кордонах стоять сотні українських чоловіків призовного віку, намагаючись виїхати за межі України. Чимало з них роблять це законно, скажімо, маючи трьох дітей, відповідний вік, відрядження чи нагальні волонтерські справи, а хтось лівими шляхами, з липовими довідками, підробними документами таки виїжджає.

Засуджувати їх за це можна скільки завгодно, а от покарати — непросто. Адже в Україні досі немає закону, який чітко регулював би питання виїзду за кордон військовозобов’язаних. Навіть заборона на виїзд чоловікам законодавчо не закріплена.

А поки українські чоловіки вигадують сотні схем, як виїхати за кордон. Купа сайтів пропонують документи для виїзду під ключ, від 700 доларів.

Зараз також дивляться

Окрім комісованих, виїхати за кордон можуть батьки трьох дітей, тати, які виховують дитину самостійно, ті, хто їде на лікування, або супроводжує дружину, батьків чи дітей з інвалідністю. Моряки, представники авіагалузі, пропускають і заброньованих працівників у відрядження. Також за системою Шлях випускають і перевізників: вантажних та пасажирських.

Кожна така компанія має свій електронний кабінет у системі та може самостійно вносити до неї водіїв. Зараз їх зареєстрували вже понад 150 тисяч. На кордоні для таких зелене світло, тому система майже відразу стала схемою для втечі з країни.

У нас є випадки, коли реєструються і беруть ліцензію як транспортна компанія, реєструє водіїв, виїжджають за кордон і не повертаються, — говорить заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Користуються Шляхом з травня минулого року і волонтери, яких зараз близько 100 тисяч. Реєструють їх обласні військові адміністрації або міністерство розвитку територій. Запит може подати будь-яка волонтерська організація. Однак відфільтрувати наразі бодай липові фонди — неможливо. Не дивно, що на кордоні такі волонтери навіть не розуміють, куди їдуть.

Він не знає мети поїздки, він може не мати навіть прав, але він зазначений, як водій, — розповідає речник ДПСУ Андрій Демченко.

Щодня таких виявляють зо два десятки. Тому з липня контроль посилили, пропускають тих водіїв, які їздять за допомогою вже не вперше.

Однак в мережі продовжують торгувати й іншими довідками. Побільшало на кордоні, приміром, спортсменів і артистів, які їдуть у відрядження. Прикордонникам доводиться вдаватися до креативу — аби вичислити втікачів. Іноді жартують, що винесуть інструмент, аби перевірити.

Та щоб не влаштовувати на пункті пропуску концерти — прикордонникам потрібен доступ до реєстрів. Це потрібно, щоб на кордоні можна було ідентифікувати людину, як особу з інвалідністю, як багатодітного батька, як особу, яка здійснює самостійне виховання, як непридатну за станом здоров’я.

Уже другий рік Прикордонна служба просить Міноборони дати доступ хоча б до електронного реєстру військовозобов’язаних, але досі його не отримала.

Адвокат Ростислав Кравець каже слід впорядкувати й саме законодавство та чітко прописати хто і з якими документами може виїхати з країни.

Як усунути ту нерівність, яку породив хаос у законодавстві — за понад півтора року великої війни, схоже, так і не придумали.

У Міністерстві розвитку громад анонсують, що з 1 грудня липові волонтерські організації використовувати систему шлях не зможуть, бо возити допомогу дозволятимуть лише офіційним фондам, які будуть у єдиному реєстрі, ретельно перевірятимуть і самі вантажі.

Також раніше ми розповідали, чи може військовослужбовець виїхати за кордон під час відпустки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.