Военное преступление — это их образ жизни. Что происходит в Клищеевке, и до чего додумываются оккупанты

Сейчас оккупанты вгрызаются в нашу землю, не хотят уходить из свободной страны. Огромных усилий стоит нашим военным выбивать россиян из Украины. Последние обрезают все возможности выжить там: прицельно бьют по медикам и прессе.

Позиции бригады быстрого реагирования Нацгвардии Рубеж сейчас — на линию огня. О мужестве и изобретательности наших защитников рассказываем дальше.

Ситуация в Клищеевке

— Если по нам ещё не стрельнули, значит, есть приоритетная цель. Вы же знаете, что отметки прессы для россиян как магнит, — говорит военный журналистам.

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Ибо военное преступление — это уже их образ жизни.

Нацгвардиец Андрей делится, что чудом выжил во время эвакуации людей из Клищеевки. По нему работали два дрона, один из них — детонировал. Другой теперь в руках самого Андрея.

Россияне переняли у нас технику использования FPV-дронов, потому что имеют доступ к китайским деталям. Не жалеет враг и снаряды.

В настоящее время бойцы Рубежа отбивают занятые врагом позиции в Клищеевке. Продвижение есть: часть села уже зачищена, однако бои до сих пор продолжаются.

Боец Александр говорит: продвижение идет медленно, потому что враг противится. Однако подразделения оккупантов деморализованы.

Сейчас в украинских подразделениях очень много раненых. Большинство — из-за осколков. Земля пропитана потом и кровью украинцев. Под плотным огнем здесь не только первая линия, но и города рядом, например, Часов Яр. Здесь до сих пор живут люди, хотя прилетает — постоянно.

Военные говорят: россияне подбирают количеством, чтобы догнать качество. Через два месяца здесь могут быть и новые мобилизованные оккупанты.

Следи за картой боевых действий в Украине и не забывай донатить украинским ВСУ! Сейчас это очень важно!

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