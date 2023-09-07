Україна

Воєнний злочин — це їхній стиль життя. Що відбувається у Кліщіївці та до чого додумуються окупанти

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 07 Вересня 2023, 12:00

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Кліщіївка

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