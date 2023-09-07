Воєнний злочин — це їхній стиль життя. Що відбувається у Кліщіївці та до чого додумуються окупанти

Нині окупанти вгризаються в нашу землю, не хочуть йти з вільної країни. Величезних зусиль вартує нашим військовим вибивати росіян з України. Останні ж обрізають всі можливості вижити там: прицільно б’ють по медиках та пресі.

Позиції бригади швидкого реагування Нацгвардії Рубіж нині — на лінію вогню. Про мужність і винахідливість наших захисників розповідаємо далі.

Ситуація в Кліщіївці

— Якщо по нас ще не стрельнули, значить — є ціль пріоритетніша. Ви ж знаєте, що позначки преси для росіян наче магніт, — каже військовий до журналістів.

Зараз також дивляться

Бо воєнний злочин — це вже їхній стиль життя.

Нацгвардієць Андрій ділиться, що дивом вижив під час евакуації людей з Кліщіївки. По ньому працювало два дрони, один з них — здетонував. Інший тепер у руках самого Андрія.

Росіяни перейняли в нас техніку використання FPV-дронів, бо мають доступ до китайських деталей. Не шкодує ворог і снарядів.

Нині бійці Рубежу відбивають зайняті ворогом позиції у Кліщіївці. Просування є: частина села вже зачищена, однак бої й досі тривають.

Боєць Олександр каже: просування йде повільно, бо ворог опирається. Однак підрозділи окупантів деморалізовані.

Зараз в українських підрозділах дуже багато поранених. Більшість — через уламки. Земля просякнута потом та кров’ю українців. Під щільним вогнем тут не лише перша лінія, а й міста поруч, наприклад, Часів Яр. Тут і досі живуть люди, хоча прилітає — постійно.

Військові кажуть: росіяни добирають кількістю, щоб наздогнати якість. За два місяці тут можуть бути й нові мобілізовані окупанти.

Стеж за картою бойових дій в Україні та не забувай донатити українським ЗСУ! Нині це — дуже важливо!

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.