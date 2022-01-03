Разговор Зеленского и Байдена: все подробности первого международного звонка года

Первый международный разговор года. Президенты Украины и США – Зеленский и Байден – полтора часа общались по телефону.

Ключевая тема – ситуация на востоке и границах нашего государства. Американский лидер подтвердил: США и их союзники будут отвечать решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Джо Байден также отметил, что они придерживаются принципа “ничего об Украине – без Украины”.

В то же время Владимир Зеленский заявил: разговор с Джо Байденом доказывает особый характер отношений между странами.