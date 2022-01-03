Розмова Зеленського та Байдена: усі подробиці першого міжнародного дзвінка року

Перша міжнародна розмова року. Президенти України та США – Зеленський і Байден – півтори години спілкувалися телефоном.

Ключова тема – ситуація на сході та на кордонах нашої держави. Американський лідер підтвердив: США та їхні союзники відповідатимуть рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення до України.

Джо Байден також зазначив, що вони дотримуються принципу “нічого про Україну – без України”.

Водночас Володимир Зеленський заявив: розмова із Джо Байденом доводить особливий характер відносин між країнами.