Украина

“Я хочу домой! Меня все достало!”: у оккупатов настоящая истерика после увиденного на войне в Украине. Новые перехваченные разговоры

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 06 июля 2022, 23:50

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