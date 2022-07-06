“Я хочу домой! Меня все достало!”: у оккупатов настоящая истерика после увиденного на войне в Украине. Новые перехваченные разговоры

Сейчас проходит 133-й день активной фазы полномасштабной войны России против Украины. И уже 133 дня российские военные делают “жест доброй воли”, точнее, получают по заслугам от Вооруженных Сил Украины.

Путинские войска уже не рады, что попали на “войнушку” — именно это говорит один из них своей собеседнице в новых перехваченных разговорах от СБУ.

Оккупант: Я хочу домой! Как меня все достало! Эта войнушка… Я хочу к вам!

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Собеседница: Держись. Скоро вернешься домой.

Оккупант: Я когда вернусь, то обхожу все церкви! Меня Бог хранит.

А дальше оккупант рассказывает, как ему тяжело смотреть на тела своих товарищей: без головы, без рук и ног.

Я не вылечусь от этого никогда. Я болен на всю жизнь!

Но оккупанты не собираются так просто отсюда убегать. Похоже, что россиян лечит не родное, а украинское! Как же тогда объяснить очередную российскую кражу украинского культурного и исторического наследия: они вывозят Скифское золото и оригиналы картин из музеев.

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