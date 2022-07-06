“Я хочу додому! Мене все дістало!”: в окупантів справжня істерика після побаченого на війні в Україні. Нові перехоплені розмови

Нині минає 133 день активної фази повномасштабної війни Росії проти України. І уже 133 дні російські військові роблять “жест доброї волі”, точніше — отримують по заслугах від Збройних Сил України.

Путінські війська уже й не раді, що потрапили на “войнушку” — саме це говорить один із них своїй співрозмовниці у нових перехоплених розмовах від СБУ.

Окупант: Я хочу додому! Як мене все дістало! Ця войнушка… Я хочу до вас!

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Співрозмовниця: Тримайся. Скоро повернешся додому.

Окупант: Я коли повернуся, то обходжу усі церкви! Мене Бог береже.

А далі окупант розповідає, як йому важко дивитися на тіла своїх товаришів: без голови, без рук та ніг.

Я не вилікуюсь від цього ніколи. Я хворий на все життя!

Але окупанти не збираються так просто звідси тікати. Схоже, що росіян лікує не рідне, а українське! Бо як же тоді пояснити чергову російську крадіжку української культурної та історичної спадщини: вони вивозять Скіфське золото та оригінали картин з музеїв.

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