Україна

“Я хочу додому! Мене все дістало!”: в окупантів справжня істерика після побаченого на війні в Україні. Нові перехоплені розмови

Вікторія Мельник, практикантка сайту 06 Липня 2022, 23:50

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