Украина

С голоду уже едят собак и нутрий: новые перехваченные разговоры рашистов

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 03 апреля 2022, 19:30

Больше видео
0:02:28
Как Закарпатье принимает украинок с детьми
Убежище от войны для мам с детьми: как Закарпатье помогает переселенцам
0:05:14
Що відбувалося в окупованих містах Київщини
Братские могилы, массовые изнасилования и расстрелы: какие ужасы творили кафиры на Киевщине
0:03:01
Ситуація у Маріуполі 03.04.22
Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки
Смотреть больше

Последние видео
0:02:55
Перехоплені розмови російських військових - рашистам доводиться їсти собак

С голоду уже едят собак и нутрий: новые перехваченные разговоры рашистов
0:02:28
Как Закарпатье принимает украинок с детьми
Убежище от войны для мам с детьми: как Закарпатье помогает переселенцам
0:03:39
Волонтерские кухни в киевских заведениях питания
Тонны пищи и сотни тысяч гривен: как переформатировались киевские рестораны и кафе
0:03:05
Киянка влаштувала виставку картин у бомбосховищі
Искусство под землей. Как киевлянка устроила выставку картин и мастер-классы в бомбоубежище
0:03:17
Яких втрат зазнав бізнес РФ від світових санкцій
Россия — мировой изгнанник! Какие последствия испытали бизнес и россияне из-за кровавой войны в Украине
0:05:14
Що відбувалося в окупованих містах Київщини
Братские могилы, массовые изнасилования и расстрелы: какие ужасы творили кафиры на Киевщине
0:03:01
Ситуація у Маріуполі 03.04.22
Воздушная тревога началась 1 марта и не заканчивается до сих пор. Капитан полка АЗОВ о ситуации в Мариуполе
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Российские орки сосредотачиваются на востоке Украины: Луганская область под постоянными обстрелами
0:02:35
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля
Больше видео
Как Закарпатье принимает украинок с детьми
Читать дальше
Убежище от войны для мам с детьми: как Закарпатье помогает переселенцам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь