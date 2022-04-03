Моральное состояние русских военных чрезвычайно низкое. Чтобы не умереть от голода, они вынуждены есть собак, а их руководство уже откровенно говорит, что вернуться живыми и невредимыми домой у них вряд ли получится.

Недовольство и отчаяние — вот, что испытывают российские армейцы, которых бросили захватить Украину. Следовательно, в телефонных разговорах, которые перехватывает Служба безопасности Украины, они уже даже заводят речь о бунте.

Смотри новую подборку перехваченных СБУ телефонных разговоров оккупантов.

Украинцы противостоят российским оккупантам всеми возможными средствами и доказывают, что захватчиков не боятся даже во временной оккупации. Так жители Изюмского района отравили рашистов пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, а еще 28 попали в реанимацию.