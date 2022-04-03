Моральний стан російських військових надзвичайно низький. Щоб не померти з голоду, вони змушені їсти собак, а їхнє керівництво вже відверто говорить, що повернутися живими та неушкодженими додому в них навряд чи вийде.

Невдоволення та розпач — ось, що відчувають російські армійці, яких кинули захопити Україну. Відтак у телефонних розмовах, які перехоплює Служба безпеки України, вони вже навіть заводять мову про бунт.

Дивися нову добірку перехоплених СБУ телефонних розмов окупантів.

Українці протистоять російським окупантам усіма можливими засобами та доводять, що загарбників не бояться навіть в тимчасовій окупації. Так жителі Ізюмського району отруїли рашистів пиріжками. Як наслідок — двоє окупантів загинули одразу, а ще 28 потрапили до реанімації.