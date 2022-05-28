Штурм Донецкой области продолжается: какая ситуация на восточном фронте сейчас

В Донецкой области не утихают активные бои. Вражеская артиллерия не затихает ни на миг, а российские оккупанты не оставляют надежды захватить всю Донецкую область и выйти на её административные границы.

Рашисты бьют из тяжелого оружия, все чаще используют штурм из авиации. Но на каждую такую ​​атаку украинские военные дают достойный отпор — на большинстве территории Донбасса сдерживают наступление врага.

Однако коварству врага нет предела: россияне обстреливают так называемые “линии жизни”, так что проезжать такие участки дороги приходится очень быстро.

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Наибольшее внимание российские захватчики обращают на Авдеевку: об этом говорит военнослужащий ВСУ Виталий, который на фронте уже во второй раз. В 2014 году он покинул свой родной Луганск.

Каждое утро они “поздравляют” с новым днем ​​— прилетает самолет, отрабатывает по Авдеевке и улетает обратно.

Виталий признается: он один из тех, кто уже никогда не вернется в родной город. Говорит, что готов восстанавливать его, помогать этому процессу, воевать за него, но жить он там больше не сможет.

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Другой военный — Дмитрий, — говорит: за свои 25 лет уже шесть он провел на передовой. Перед масштабным вторжением он демобилизовался, но сидеть дома не смог.

Он является одним из тех, кто пережил тяжелые бои в Киевской области в первые дни войны. О тех боях рассказывает неохотно.

Было морально тяжело, а не физически. Очень много раненых было, потому что по нам работало тяжелое вооружение.

В настоящее время подобные котлы россияне пытаются создать на других участках Донбасса. Украинские военные сдерживают наступление, несмотря на сильные обстрелы.

Наши военные напоминают: для них лучшей мотивацией является вера всех украинцев в тылу в общую победу. А мы напоминаем, что каждый из нас может помочь нашей армии. С такой инициативой в Днепре выступила группа Друга Ріка, в материале ты можешь найти реквизиты для донатов нашим волонтерам, собирающим средства на закупку машин скорой помощи.