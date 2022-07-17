Репортаж с передовой: как в окопах наши парни обустраивают себе “однокомнатные квартиры”

Российские войска перегруппируют подразделения для продвижения в направлении Славянска и Барвинкового. Об этом сообщили в Генштабе.

Основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Но по всей линии столкновения оккупанты поливают огнем не только позиции наших военных, но и гражданскую инфраструктуру.

Не менее 11 населенных пунктов оказались под обстрелами на Бахмутском направлении. Авиаудары оккупанты нанесли около Нью-Йорка и Соледара.

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Враг пытался установить контроль над Углегорской ТЭС. Но наши защитники заставили противника отойти.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 17 июля Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

На штурм враг пошел вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григорьевка, Новолуганское и Семигорье. Наступление не удалось.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливают украинские войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под огонь попали 16 населённых пунктов.

Местные власти подчеркивают, что безопасных мест в Донецкой области не осталось. Поэтому местных жителей просят эвакуироваться.

Только здесь россияне убили не менее 620 мирных жителей.

На передовой сейчас очень горячо. Но для украинских военных важно копать новые окопы. Делать себе “квартиры”, как их в шутку называют бойцы, приходится в свободное время. А его у наших защитников не так и много.

Украинская армия в разы профессиональнее армии захватчиков, поэтому помощь от западных партнеров может кардинально изменить ход войны.

Понимая свое бессилие на фронте, россияне бесятся и устраивают украинцам ракетный геноцид. Вечером 15 июля Днепр пострадал от очередной атаки российских военных. Смотри последствия ракетного удара по Днепру.

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