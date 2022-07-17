Украина

Репортаж с передовой: как в окопах наши парни обустраивают себе “однокомнатные квартиры”

Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV 17 июля 2022, 18:00

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