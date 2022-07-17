Репортаж з передової: як в окопах наші хлопці облаштовують собі “однокімнатні квартири”

Російські війська перегруповують підрозділи для просування в напрямку Слов’янська та Барвінкового. Про це повідомили у Генштабі.

Наразі основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Але по всій лінії зіткнення окупанти поливають вогнем не лише позиції наших військових, а й цивільну інфраструктуру.

Щонайменше 11 населених пунктів опинилися під обстрілами на Бахмутському напрямку. Авіаударів окупанти завдали неподалік Нью-Йорка та Соледару.

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Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 липня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

На штурм ворог пішов поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське та Семигір’я. Наступ не вдався.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють українські війська з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під вогонь потрапили 16 населених пунктів.

Місцева влада наголошує, що безпечних місць на Донеччині не залишилось. Тож місцевих просять евакуйовуватись. Лише тут росіяни вбили щонайменше 620 мирних жителів.

На передовій зараз дуже гаряче. Для українських військових важливо копати нові шанці. Робити собі “квартири”, як їх жартома називають бійці, доводиться у вільний час. А його в наших захисників і так замало.

Українське військо в рази професійніше за армію загарбників, тож допомога від західних партнерів може кардинально змінити хід війни.

Розуміючи своє безсилля на фронті, росіяни казяться та влаштовують українцям ракетний геноцид. Ввечері 15 липня Дніпро постраждало від чергової атаки російських військових. Дивись наслідки ракетного удару по Дніпру.

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