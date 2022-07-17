Україна

Репортаж з передової: як в окопах наші хлопці облаштовують собі “однокімнатні квартири”

Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 17 Липня 2022, 18:00

Більше відео
0:03:36
Яка ситуація у місті Оріхів 17 липня
Міцний горішок виявися не по зубах окупантам. Чим живе прифронтовий Оріхів
0:02:38
Яка ситуація у Краматорську 17 липня
Живуть під звуки сирен та вибухів, але залишаються у місті — ситуація у Краматорську 17 липня
0:03:44
Обстріл Дніпра
Росіяни обстріляли Дніпро своїми найдорожчими ракетами Х-101 — наслідки ракетного удару
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 17 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 липня
Дивитись більше

Останні відео
0:03:27
Ситуація в Донецькій області 17.07.2022

Репортаж з передової: як в окопах наші хлопці облаштовують собі “однокімнатні квартири”
0:03:36
Яка ситуація у місті Оріхів 17 липня
Міцний горішок виявися не по зубах окупантам. Чим живе прифронтовий Оріхів
0:17:48
Роман Щербатюк: бронзовий призер Всесвітніх ігор про війну на фронті
Я дав присягу захищати Україну й продовжуватиму це робити. Інтерв’ю з бронзовим призером Всесвітніх ігор Романом Щербатюком
0:02:38
Яка ситуація у Краматорську 17 липня
Живуть під звуки сирен та вибухів, але залишаються у місті — ситуація у Краматорську 17 липня
0:04:40
Роковини катастрофи рейсу MH17 - як проходить суд над злочинцями
Роковини катастрофи рейсу MH17: чи вдалось відшукати істину та як проходить суд над злочинцями
0:03:44
Обстріл Дніпра
Росіяни обстріляли Дніпро своїми найдорожчими ракетами Х-101 — наслідки ракетного удару
0:03:41
Харків'янка Марина
Справа не у квартирі, це — зламані життя. Історія харків’янки, яка з дітьми тікала з-під обстрілів
Як війна шкодить світовій економіці
Ціна війни: десять фактів того, що агресія Росії проти України шкодить світовій економіці
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 17 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 липня
0:03:08
Перехоплені розмови
Назвався “грузом” — залазь у кузов! Російські військові мріють про втечу з України. Про що окупант говорить з матір’ю
Більше відео
Яка ситуація у місті Оріхів 17 липня
Читати далі
Міцний горішок виявися не по зубах окупантам. Чим живе прифронтовий Оріхів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь