Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 липня

Крок за кроком наші військові відтісняють російських окупантів з української території. Так станом на зараз ЗСУ звільнили уже 44 населені пункти в Херсонській області. І це тільки початок!
Водночас мирному населенню не варто забувати, що в країні триває повномасштабна війна, а отже небезпека може підстерігати скрізь.
Тож краще дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, у чому полягає стратегія ЗСУ, а також чи існує помста у військовому розумінні. Дивись, яка ситуація на фронті сьогодні.
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