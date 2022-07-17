Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 липня

Крок за кроком наші військові відтісняють російських окупантів з української території. Так станом на зараз ЗСУ звільнили уже 44 населені пункти в Херсонській області. І це тільки початок!

Водночас мирному населенню не варто забувати, що в країні триває повномасштабна війна, а отже небезпека може підстерігати скрізь.

Тож краще дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 17 липня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без змін. Росіяни обстріляли позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

та напрямках ситуація без змін. Росіяни обстріляли позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог перегруповує підрозділи, щоб далі просуватись у напрямках Барвінкового та Словʼянська. Агресор обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів Харків, Рубіжне, Долину та інші населені пункти.

напрямку ворог перегруповує підрозділи, щоб далі просуватись у напрямках Барвінкового та Словʼянська. Агресор обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів Харків, Рубіжне, Долину та інші населені пункти. На Словʼянському та Бахмутському напрямках противник намагається окупувати Сіверськ та Бахмут. Продовжує використовувати всі наявні засоби вогневого ураження для обстрілів цивільної та військової інфраструктури.

Росіяни намагались провести наступ на Івано-Дар’ївку, Григорівку, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Українські захисники відбили штурм.

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На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

та напрямках окупанти обстрілюють позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують обстрілювати лінію зіткнення зі ствольної артилерії та РСЗВ. Існує загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, у чому полягає стратегія ЗСУ, а також чи існує помста у військовому розумінні. Дивись, яка ситуація на фронті сьогодні.

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