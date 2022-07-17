Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 17 июля

Шаг за шагом наши военные оттесняют российских оккупантов с украинской территории. Так по состоянию на данный момент ВСУ освободили уже 44 населенных пункта в Херсонской области. И это только начало!
В то же время мирному населению не стоит забывать, что в стране идет полномасштабная война, а значит, опасность может подстерегать везде.
Поэтому лучше прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, в чем состоит стратегия ВСУ, а также существует ли месть в военном смысле. Смотри, какая ситуация на фронте сегодня.
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