Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 17 июля

Шаг за шагом наши военные оттесняют российских оккупантов с украинской территории. Так по состоянию на данный момент ВСУ освободили уже 44 населенных пункта в Херсонской области. И это только начало!

В то же время мирному населению не стоит забывать, что в стране идет полномасштабная война, а значит, опасность может подстерегать везде.

Поэтому лучше прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 июля 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без изменений. Россияне обстреляли позиции наших войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Будивельного Сумской области.

и направлениях ситуация без изменений. Россияне обстреляли позиции наших войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Будивельного Сумской области. На Слобожанском направлении враг перегруппировывает подразделения, чтобы продвигаться дальше в направлениях Барвенкового и Славянска. Агрессор обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов Харьков, Рубежное, Долину и другие населенные пункты.

направлении враг перегруппировывает подразделения, чтобы продвигаться дальше в направлениях Барвенкового и Славянска. Агрессор обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов Харьков, Рубежное, Долину и другие населенные пункты. На Славянском и Бахмутском направлениях противник пытается оккупировать Северск и Бахмут. Продолжает использовать все средства огневого поражения для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры.

Россияне пытались провести наступление на Ивано-Дарьевку, Григорьевку, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Украинские защитники отразили штурм.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

и направлениях оккупанты обстреливают позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. На Южнобужском направлении россияне продолжают обстреливать линию столкновения со ствольной артиллерии и РСЗО. Есть угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, в чем состоит стратегия ВСУ, а также существует ли месть в военном смысле. Смотри, какая ситуация на фронте сегодня.

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