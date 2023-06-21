Авиабомба упала в нескольких десятках метров от дома! Оккупанты не прекращают обстрелы Степногорска

Российские террористы меняют тактику обстрелов. Жители Степногорска в Запорожской области рассказывают, что раньше их обстреливали из артиллерии, а теперь бросают на головы управляемые авиабомбы.

Но одно не изменилось — уничтожение населения и инфраструктуры. Бомбы взрываются посреди жилых кварталов и вблизи частных хозяйств.

80-летняя Евгения рассказывает, какая российская бомба упала в нескольких десятках метров от ее дома. Мощная взрывная волна побила крышу и окна дома. Но женщина удивляется, как сама осталась жива, потому что на голову летели глыбы земли, а все вокруг усеяно осколками.

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Полицейский Степногорская Андрей Хоменко рассказывает о размерах огромной воронки: углубление — около 6 м, диаметр — до 10 м.

Полицейские рассказывают, что оккупанты бьют по населенному пункту не только из самолетов, но и артиллерии. Все должно быть задокументировано для предстоящей компенсации. Дом Евгении помогли подлатать родные, она удивляется всей жестокости россиян.

Сейчас украинские военные делают все, чтобы вернуть наши территории. Ранее мы рассказывали, на каких направлениях идет контрнаступление ВСУ и какая там ситуация.

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