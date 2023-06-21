Україна

Авіабомба впала за кілька десятків метрів від будинку! Окупанти не припиняють обстріли Степногірська

Андрій Почтєв 21 Червня 2023, 11:30
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