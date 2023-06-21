Авіабомба впала за кілька десятків метрів від будинку! Окупанти не припиняють обстріли Степногірська

Російські терористи змінюють тактику обстрілів. Мешканці Степногірська на Запоріжжі розповідають, що раніше їх обстрілювали з артилерії, а тепер кидають на голови керовані авіабомби.

Але одне не змінилося — знищення населення та інфраструктури. Бомби вибухають посеред житлових кварталів та поблизу приватних господарств.

80-річна Євгенія розповідає, яка російська бомба впала за кілька десятків метрів від її будинку. Потужна вибухова хвиля побила дах та вікна будинку. Але жінка дивується, як сама залишилася живою, бо на голову летіли брили землі, а все навколо було всіяне осколками.

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Поліціянт Степногірська Андрій Хоменко розповідає про розміри величезної вирви: заглиблення — близько 6 м, діаметр — до 10 м.

Поліціянти розповідають, що окупанти б’ють по населеному пункту не лише з літаків, а й артилерії. Усе має бути задокументоване задля майбутньої компенсації. Пані Євгенії будинок підлатали рідні, вона дивується усій жорстокості росіян.

Зараз українські військові роблять усе, щоб повернути наші території. Раніше ми розповідали, на яких напрямках триває контрнаступ ЗСУ та яка там ситуація.

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