Украина

Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 14 сентября 2023, 18:31

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