Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу

Даже полномасштабная война не остановила некоторых дельцов, разными способами пытающихся захватывать природоохранные земли, чтобы потом возвести там многоэтажки. Следующий рассказ о столице, где благодаря экологам, правозащитникам и активным депутатам удалось сохранить для Киева ландшафтный заказник Троещинские луга.

Это уникальное место на окраине Деснянского района площадью более 380 гектаров. Кассационный гражданский суд вынес окончательное решение – эти земли принадлежат столичной общине, а не обществу из области, которое планировало их застроить.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко объясняет значение этих просторных лугов не только для столицы. Здесь во время сезонных перелетов останавливаются птицы.

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Осенью здесь можно увидеть серых журавлей, которые летят у Днепра, и видят эти луга и отдыхают здесь. А весной здесь очень много белых аистов, которые тоже летят, летят и отдыхают, — рассказывает директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Этот ландшафтный заказник Троещинские луга удалось создать в 2020 году совместными усилиями экологов и депутата Киевского городского совета Олеси Пинзенык, для защиты краснокнижных растений и животных.

Но еще в 2020 году почти на все эти земли объявило претензию общество из Киевской области на основании якобы земельного акта выданного Совхоза имени Кирова еще 1 января 1981 года.

Правозащитник Александр Дядюк эмоционально рассказывает, как пытался объяснить сначала депутатам Киевсовета, а затем и в суде масштабы проблемы и стоимость земли по ценам до полномасштабного вторжения. Суд первой инстанции экологи и Киевсовет проиграли. Но Апелляционный и кассационный им удалось выиграть.

Такое решение суда позволит обществу Киева лучше контролировать и управлять этими землями, считает Олеся Пинзенык. Также Троещинские луга станут полноценной рекреационной зоной, а строительство столицы не должно быть хаотическим.

Напомним, ранее мы рассказывали об образцовом укрытии для школьников столицы.

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