Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу

Навіть повномасштабна війна не зупинила деяких ділків, які різними способами намагаються захоплювати природоохоронні землі, аби потім звести там багатоповерхівки. Наступна розповідь про столицю, де завдяки екологам, правозахисникам і активним депутатам вдалося зберегти для Києва ландшафтний заказник Троєщинські луки.
Це унікальна місцина на околиці Деснянського району площею понад 380 гектарів. Касаційний цивільний суд виніс остаточне рішення — ці землі належать столичній громаді, а не товариству з області, яке планувало їх забудувати.
Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснює значення цих просторих лугів не лише для столиці. Тут під час сезонних перельотів зупиняються птахи.
Восени тут можна побачити сірих журавлів, які летять біля Дніпра, і бачать ці луки й відпочивають тут. А весною тут дуже багато білих лелек, які теж летять і тут відпочивають, — розповідає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Восени тут можна побачити сірих журавлів, які летять біля Дніпра, і бачать ці луки й відпочивають тут. А весною тут дуже багато білих лелек, які теж летять і тут відпочивають, — розповідає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Ландшафтний заказник Троєщинські луки вдалося створити у 2020 році спільними зусиллями екологів та депутатки Київської міської ради Олесі Пинзеник для захисту червонокнижних рослин і тварин.
Але ще у 2020-му майже на усі ці землі оголосило претензію товариство із Київської області на підставі начебто земельного акту виданого Радгоспу імені Кірова ще 1-го січня 1981 року.
Правозахисник Олександр Дядюк емоційно розповідає, як намагався пояснити спершу депутатам Київради, а потім і у суді масштаби проблеми, та вартість землі за цінами до повномасштабного вторгнення. Суд першої інстанції екологи й Київрада програли. Але Апеляційний і касаційний їм таки вдалося виграти.
Таке рішення суду дозволить громаді Києва краще контролювати й управляти цими землями, вважає Олеся Пинзеник. Також Троєщинські луки стануть повноцінною рекреаційною зоною, а розбудова столиці не повинна бути хаотичною.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про взірцеве укриття для школярів столиці.
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