Україна

Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 14 Вересня 2023, 18:31

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