Убежище от войны для мам с детьми: как Закарпатье помогает переселенцам

На Закарпатье волонтёры обустроили для переселенок с детьми временный приют Мама и малыш. Располагают их бесплатно, обеспечивают не только едой и одеждой, а и всем необходимых.

Две сестры с тремя несовершеннолетними детьми убежали от взрывов в родном городе Чернигове. Там они прятались в подвале и места на всех сбежавших не хватало, бомбоубежищ не было.

Когда в квартире повылетали стекла, они уехали в Ужгород. Лилия признается: уезжать не хотели.

Мы не хотели ехать, ведь там было все, вся жизнь. Но хочется детей уберечь, чтобы они этого не видели.

Юля с семилетним и восьмимесячным сыновьями уехала из Славянска. Первые три ночи в Ужгороде ночевали на полу. Волонтёры забрали её в своей приют, как только он открылся.

Теперь у неё есть комната со всем необходимым. Обеспечивают одеждой, питанием, лекарствами.

Помещение для приюта выделил ужгородский предприниматель. Местные волонтёры сделали ремонт за две недели, нашли необходимую мебель и санузел, обустроили кухню и комнаты. Уже заселили 11 женщин и 12 детей, которые перед тем ночевали на вокзале.

В этом доме есть ещё два этажа. Волонтёры ищут неравнодушных, которые помогут обустроить эти помещения, чтобы дать это пространство другим переселенкам.

Сотни украинских детей стали сиротами за время войны. Если ты хочешь приютить ребенка-сироту во время войны — читай наш материал.