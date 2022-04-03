Прихисток від війни для мам з дітьми: як Закарпаття допомагає переселенцям

На Закарпатті волонтери облаштували для переселенок з дітьми тимчасовий прихисток Мама і маля. Розміщують їх безплатно, забезпечують не лише їжею та одягом й усім необхідним.
Дві сестри з трьома неповнолітніми дітьми втекли від вибухів у рідному місті Чернігові. Там вони ховались у підвалі й місця на всіх не вистачало, бомбосховищ не було.
Коли у квартирі повилітали шибки, вони поїхали до Ужгорода. Лілія зізнається: їхати не хотіли.
Ми не хотіли їхати, бо там було все життя. Але хочеться вберегти дітей, аби вони не бачили цих жахіть.
Ми не хотіли їхати, бо там було все життя. Але хочеться вберегти дітей, аби вони не бачили цих жахіть.
Юля Із семирічним і восьмимісячним синами поїхала зі Слов’янська. Перші три ночі в Ужгороді ночували на підлозі. Волонтери забрали її у свій прихисток щойно він відкрився.
Тепер у неї є кімната і простір, забезпечують одягом харчуванням та ліками.
Приміщення для прихистку надав ужгородський підприємець. Місцеві волонтери зробили ремонт за два тижні, знайшли усе необхідне, влаштували кухню і кімнати. Сюди уже заселили 11 жінок і 12 дітей, які перед цим ночували на вокзалі
У цій будівлі є ще два поверхи. Волонтери шукають небайдужих, які поможуть облаштувати й ці приміщення, щоб надати це й простір іншим переселенкам.
Сотні українських дітей стали сиротами за час війни. Якщо ж ти хочеш прихистити дитину-сироту під час війни — читай наш матеріал.