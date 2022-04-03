Україна

Прихисток від війни для мам з дітьми: як Закарпаття допомагає переселенцям

Світлана Ковбиця 03 Квітня 2022, 18:13

Більше відео
0:05:14
Що відбувалося в окупованих містах Київщини
Братські могили, масові зґвалтування та розстріли: які жахи коїли окупанти на Київщині
0:03:01
Ситуація у Маріуполі 03.04.22
Повітряна тривога почалася 1 березня і не закінчується досі. Капітан полку АЗОВ про ситуацію в Маріуполі
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Масована атака по Дніпропетровській області. Розповідаємо, що сталося минулої доби
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами
Дивитись більше

Останні відео
0:02:28
Як Закарпаття приймає українок з дітьми

Прихисток від війни для мам з дітьми: як Закарпаття допомагає переселенцям
0:03:39
Волонтерські кухні у київських закладах харчування
Тони їжі та сотні тисяч гривень: як переформатувалися київські ресторани та кафе
0:03:05
Киянка влаштувала виставку картин у бомбосховищі
Мистецтво під землею. Як киянка влаштувала виставку картин та майстер-класи у бомбосховищі
0:03:17
Яких втрат зазнав бізнес РФ від світових санкцій
Росія — світовий вигнанець! Яких наслідків зазнав бізнес та росіяни через криваву війну в Україні
0:05:14
Що відбувалося в окупованих містах Київщини
Братські могили, масові зґвалтування та розстріли: які жахи коїли окупанти на Київщині
0:03:01
Ситуація у Маріуполі 03.04.22
Повітряна тривога почалася 1 березня і не закінчується досі. Капітан полку АЗОВ про ситуацію в Маріуполі
0:02:49
Обстріли Дніпропетровської області
Масована атака по Дніпропетровській області. Розповідаємо, що сталося минулої доби
0:03:24
Ситуація в Луганській області 03.04.2022
Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами
0:02:35
Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
У деяких районах задимлення, проте небезпеки немає: що відбувається в Одесі після вибухів 3 квітня
0:04:38
Ситуація в Ірпені 03.04.2022
Розбір завалів, розмінування, відновлення інфраструктури — чим займається звільнений Ірпінь
Більше відео
Волонтерські кухні у київських закладах харчування
Читати далі
Тони їжі та сотні тисяч гривень: як переформатувалися київські ресторани та кафе

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь