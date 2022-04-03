Прихисток від війни для мам з дітьми: як Закарпаття допомагає переселенцям

На Закарпатті волонтери облаштували для переселенок з дітьми тимчасовий прихисток Мама і маля. Розміщують їх безплатно, забезпечують не лише їжею та одягом й усім необхідним.

Дві сестри з трьома неповнолітніми дітьми втекли від вибухів у рідному місті Чернігові. Там вони ховались у підвалі й місця на всіх не вистачало, бомбосховищ не було.

Коли у квартирі повилітали шибки, вони поїхали до Ужгорода. Лілія зізнається: їхати не хотіли.

Ми не хотіли їхати, бо там було все життя. Але хочеться вберегти дітей, аби вони не бачили цих жахіть.

Юля Із семирічним і восьмимісячним синами поїхала зі Слов’янська. Перші три ночі в Ужгороді ночували на підлозі. Волонтери забрали її у свій прихисток щойно він відкрився.

Тепер у неї є кімната і простір, забезпечують одягом харчуванням та ліками.

Приміщення для прихистку надав ужгородський підприємець. Місцеві волонтери зробили ремонт за два тижні, знайшли усе необхідне, влаштували кухню і кімнати. Сюди уже заселили 11 жінок і 12 дітей, які перед цим ночували на вокзалі

У цій будівлі є ще два поверхи. Волонтери шукають небайдужих, які поможуть облаштувати й ці приміщення, щоб надати це й простір іншим переселенкам.

Сотні українських дітей стали сиротами за час війни. Якщо ж ти хочеш прихистити дитину-сироту під час війни — читай наш матеріал.