Удержали Николаев и отбили Каховскую ГЭС! Успехи украинской армии на южном направлении

Удержали Николаев и отбили Каховскую ГЭС – таковы результаты работы украинской армии на южном направлении. Нынче местные жители противостоят российским мародёрам, которые ходят по городам региона.

Больше подробностей с южного направления – в материале.

Украинские армейцы этой ночью отбили Каховскую ГЭС. В настоящее время она работает в штатном режиме. Над ней развевается желто-голубое знамя.

Но российские войска рядом. Диверсанты, разбежавшиеся по окрестностям, грабят местные магазины и АЗС. Люди объединяются и самостоятельно отлавливают мародеров.

Тем временем в Херсоне ночью раздавались взрывы. Бои продолжались в районе аэропорта и объездной дороги. Большинство жителей ночевали в убежищах.

В Николаеве вечером также уничтожили вражеский десант, который высадился из вертолетов в центре города. Ночью город пережил авиационные удары. Горели АЗС, железнодорожное депо, поврежден военный аэродром Кульбакино.

Больше о ситуации в регионе – в видео.