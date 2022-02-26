Втримали Миколаїв та відбили Каховську ГЕС! Успіхи української армії на південному напрямку

Втримали Миколаїв та відбили Каховську ГЕС — такі результати роботи української армії на південному напрямку. Нині місцеві мешканці протистоять російським мародерам, які ходять містами у регіоні.

Більше подробиць з південного напрямку — далі в матеріалі.

Українські армійці цієї ночі відбили Каховську ГЕС. Зараз вона працює у штатному режимі. Над нею майорить жовто-блакитний стяг.

Але російські війська — поряд. Диверсанти, які розбіглися околицями, грабують місцеві магазини і АЗС. Люди об’єднуються і самотужки відловлюють мародерів.

Тим часом у Херсоні впродовж ночі лунали вибухи. Бої тривали в районі аеропорту та об’їзної дороги. Більшість мешканців ночували у сховищах.

У Миколаєві ввечері також знищили ворожий десант, що висадився з гелікоптерів у центрі міста. Уночі місто зазнало авіаційних ударів. Горіли АЗС, залізничне депо, пошкоджено військовий аеродром Кульбакіне.

Більше про ситуацію в регіоні — у відео.