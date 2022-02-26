Україна

Втримали Миколаїв та відбили Каховську ГЕС! Успіхи української армії на південному напрямку

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV Олена Горячева 26 Лютого 2022, 15:45

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