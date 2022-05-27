Удерживать армию должна собственная экономика: Сергей Марченко о налоговой системе во время войны

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о возможных изменениях в налоговой системе во время войны и помощи западных партнеров.
Все что мы просим, это очень простые вещи — просто платить налоги, чтобы мы смогли выиграть эту войну.
Все что мы просим, это очень простые вещи — просто платить налоги, чтобы мы смогли выиграть эту войну.
Не предполагается увеличение налогов и жесткие условия их уплаты. Существует только стремление восстановить нормально работающую налоговую и таможенную системы, чтобы сбалансировать наш бюджет.
Удерживать армию должна собственная экономика и налогоплательщики.
Удерживать армию должна собственная экономика и налогоплательщики.
Налоги — это то, что должно быть в государстве для обеспечения своей армии, и других вариантов у нас нет. Мы не можем постоянно заимствовать, чтобы удерживать армию.
Нам не нужно сейчас говорить о повышении налогов. Вместо этого необходимо решить, как сбалансировать действующую систему, чтобы дать возможность и бизнесу развиваться, и наполнять государственный бюджет.
На первом этапе планируется возврат ставки НДС и въездных пошлин на импортные товары. Это значит, что мы поддерживаем отечественных производителей.
Наши инициативы имеют смысл с точки зрения поддержки украинского бизнеса и экономики.
Наши инициативы имеют смысл с точки зрения поддержки украинского бизнеса и экономики.
Конечно, средства от международных партнеров позволят определенное время обеспечить выполнение определенных ключевых функций.
Однако до конца года еще предстоит приложить колоссальные усилия для того, чтобы даже с помощью других стран закрыть все потребности государства.
Кроме того, ни одна страна мира не будет удерживать нашу армию. Поэтому если мы хотим победить в этой войне, мы должны понимать, как это сделать, и платить налоги.
Напомним, ранее мы рассказывали, что такое военные облигации, как их купить и чем это поможет Украине.