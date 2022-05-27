Украина

Удерживать армию должна собственная экономика: Сергей Марченко о налоговой системе во время войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 мая 2022, 20:00

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