Удерживать армию должна собственная экономика: Сергей Марченко о налоговой системе во время войны

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о возможных изменениях в налоговой системе во время войны и помощи западных партнеров.

Все что мы просим, ​​это очень простые вещи — просто платить налоги, чтобы мы смогли выиграть эту войну.

Не предполагается увеличение налогов и жесткие условия их уплаты. Существует только стремление восстановить нормально работающую налоговую и таможенную системы, чтобы сбалансировать наш бюджет.

Почему так важно платить налоги именно сейчас

Удерживать армию должна собственная экономика и налогоплательщики.

Налоги — это то, что должно быть в государстве для обеспечения своей армии, и других вариантов у нас нет. Мы не можем постоянно заимствовать, чтобы удерживать армию.

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Как будет меняться система налогообложения в ближайшее время

Нам не нужно сейчас говорить о повышении налогов. Вместо этого необходимо решить, как сбалансировать действующую систему, чтобы дать возможность и бизнесу развиваться, и наполнять государственный бюджет.

На первом этапе планируется возврат ставки НДС и въездных пошлин на импортные товары. Это значит, что мы поддерживаем отечественных производителей.

Наши инициативы имеют смысл с точки зрения поддержки украинского бизнеса и экономики.

Конечно, средства от международных партнеров позволят определенное время обеспечить выполнение определенных ключевых функций.

Однако до конца года еще предстоит приложить колоссальные усилия для того, чтобы даже с помощью других стран закрыть все потребности государства.

Кроме того, ни одна страна мира не будет удерживать нашу армию. Поэтому если мы хотим победить в этой войне, мы должны понимать, как это сделать, и платить налоги.

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