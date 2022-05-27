Утримувати армію має власна економіка: Сергій Марченко про податкову систему під час війни

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів про можливі зміни в податковій системі під час війни та допомогу західних партнерів.

Все, що ми просимо, це дуже прості речі — просто платити податки, щоб ми змогли виграти цю війну.

Не передбачається збільшення податків та жорстких умов щодо їх сплати. Існує лише прагнення відновити нормально функціонуючу податкову та митну системи, щоб мати змогу збалансувати наш бюджет.

Чому так важливо платити податки саме зараз

Утримувати армію має власна економіка та платники податків.

Податки — це те, що має бути в державі для забезпечення своєї армії, й інших варіантів у нас немає. Ми не можемо постійно запозичувати, щоб утримувати армію.

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Як буде змінюватися система оподаткування найближчим часом

Нам не потрібно зараз говорити про підвищення податків. Натомість необхідно вирішити, як збалансувати чинну систему, щоб дати можливість і бізнесу розвиватись, і наповнювати державний бюджет.

На першому етапі планується повернення ставки ПДВ та в’їзних мит на імпортні товари. Це означає, що ми підтримуємо вітчизняних виробників.

Наші ініціативи мають сенс з точки зору підтримки українського бізнесу та нашої економіки.

Звичайно, кошти від міжнародних партнерів дозволять певний проміжок часу забезпечити виконання певних ключових функцій.

Проте до кінця року ще потрібно буде докласти колосальних зусиль для того, щоб навіть з допомогою інших країн позакривати усі потреби держави.

Крім того, жодна країна світу не буде утримувати нашу армію. Тому якщо ми хочемо перемогти у цій війні, ми маємо розуміти, як це зробити, та платити податки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке військові облігації, як купити та чим допоможе Україні.