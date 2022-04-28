Угрожали убить детей и морили голодом зоопарк: Дымер приходит в себя от оккупации

Рассказы о поселках, которые более месяца были в оккупации русскими войсками, ужасают и доказывают: у русских солдат нет ни сочувствия, ни человечности.

Один из таких поселков — Дымер, что на севере Киевской области. Чтобы сдержать врага, который шел на Киев из Чернобыльской зоны, наши Вооруженные силы подорвали мосты и сдержали наступление. Но Дымер, как и близлежащие населенные пункты, остался заблокированным.

Местные жители рассказывают: россияне поступали, как настоящие бандиты. Врывались в дома и угрожали стрелять детей, если те не перестанут кричать.

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Из местной больницы не могли переправить раненых осколками и пулями гражданских из ближних сел. Операционные были оборудованы прямо в коридорах.

Настоящий ад пережил в здешний зоопарк 12 месяцев. Животные умирали от голода, от испуга забилась обезьяна, от стресса и страха погибла гиена. А все потому, что россияне запрещали кормить животных в зоопарке.

Все, кто пережил оккупацию, надеются, что враг больше не вернется. Село Андреевка тоже пережило оккупацию российских захватнических войск. Как ему живется сейчас — читай в материале.