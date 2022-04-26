Сообразительность и знание самогоноварения: как бабушка споила взвод армии РФ, а ее родная Андреевка оживает после оккупации

Десятки украинских деревень пострадали от действий российских военных. В некоторых из них оккупанты жили, размещали свои базы и, кроме регулярных обстрелов, терроризировали местное население.

В селе Андреевка Киевской области специалисты ведут подсчет тех убытков, которые нанесли оккупанты. Уже на въезде становится понятно, что ущерб немалый. Уцелевшие дома посчитать легче, чем разбитые вдребезги.

В селе уже убрали почти всю сожженную военную технику россиян, расчистили дороги от обломков и снарядов, продолжают разминировать дворы.

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В уцелевших домах местные наводят порядок. В некоторых из них жили оккупанты.

Как рассказывает один из жителей села Андрей, в его доме полмесяца базировались российские военные, а перед этим выгнали хозяев на улицу.

Сейчас в доме уже более или менее чисто, но сразу по возвращении домой он с женой ужаснулся.

Здесь мы срач уже две недели выгребаем.

Андрей добавляет, что они с женой сожгли всю мебель, с которой имели контакт оккупанты, просто противно.

У его соседа Ивана оккупанты поселились в столярной мастерской. Однако когда бежали, забыли как свое ненужное, так и важные документы, такие как список личного состава.

Среди хлама оккупантов и куча бутылок от водки. Когда запасы кончились, они пошли искать алкоголь к матери Ивана – Александре Самсоновне.

Женщина имела только собственноручно сделанную медовуху. Пришлось отдавать все, что было в запасе.

От хмеля оккупанты добрели, а пока бабушка наливала им еще, начинала проводить политически-просветительную работу.

Теперь за ней в деревне слава, как за споившей целый вражеский взвод. Сама себя героиней не считает, только говорит, что применила для борьбы то, что могла – смекалка и знание самогоноварения.

Однако некоторые города все еще под угрозой. Как сообщает Генштаб ВСУ, российская армия пытается продвинуться в Запорожье. Читай, как город готовится к обороне.