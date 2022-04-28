Погрожували вбити дітей та морили голодом зоопарк: Димер оговтується від окупації

Розповіді про селища, які понад місяць були в окупації російськими військами, жахають та доводять: у російських солдатів немає ні співчуття, ні людяності.
Одне з таких селищ — Димер, що на півночі Київщини. Щоб стримати ворога, який ішов на Київ з Чорнобильської зони, наші Збройні сили підірвали мости й стримали наступ. Але Димер, як і довколишні населені пункти, залишився заблокованим.
Місцеві жителі розповідають: росіяни чинили, як справжні бандити. Вривалися до хат та погрожували стріляти дітей, якщо ті не перестануть кричати.
З місцевої лікарні не могли переправити поранених осколками та кулями цивільних із ближніх сіл. Операційні були оснащені просто у коридорах.
Справжнє пекло пережив в тутешній зоопарк 12 місяців. Звірі помирали з голоду, від переляку забилася насмерть мавпа, від стресу та страху загинула гієна. А все тому, що росіяни забороняли годувати тварин у зоопарку.
Усі, хто пережив окупацію, сподіваються, що ворог більше не повернеться. Село Андріївка теж пережило окупацію російських загарбницьких військ. Як йому живеться зараз — читай у матеріалі.