Стугна, Корсар и десять кругов ада: почему так сложно реанимировать украинский ВПК

Уже почти два года Украина сдерживает наступление агрессора благодаря несокрушимости воинов и преимущественно западному вооружению. Правительство просит у партнеров снаряды, мины, ракеты, банального пороха нет. Вся страна собирает на дроны, минометы и бронетранспортеры.

И это в стране, которая производила ракеты и запускала их с морской платформы, имела мощное производство танков и оружие, за которым стояли в очереди разные страны. Где все эти разработки? Где наши Стугны, Ольхи, Сапсаны?

Едва ли не на каждой выставке оружия Украина демонстрировала танки Оплот, ударные дроны Сокол-300 и помпезно запускала производство артснарядов, которых сейчас так не хватает армейцам. И только во второй год полномасштабной войны украинский ВПК начал оживать. Украина стала производить свои дроны и испытывать свои разработки. Государство наконец-то пустило на рынок вооружений частные компании, которые держат мощь оборонки во всем мире.

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Проблемы украинского ВПК

Танки Оплот, бронетранспортеры, оперативно-тактический зенитный комплекс Сапсан, который может запускать баллистические ракеты на расстояние до 300 км. Противотанковые ракетные комплексы Корсар и Стугна. Высокоточная ракета Вильха-М, а также воздушные и наземные дроны, системы радиоэлектронной борьбы, авиационные ракеты.

До полномасштабной войны Украина демонстрировала свои разработки на всех возможных выставках. Несмотря на войну на Донбассе, Минобороны вооружения почти не заказывало. Это не только Стугны, Скиф, Корсар, это и наши ПТРК, которые производились на экспорт.

У нас были все возможности создать ракеты, подобные на Х-55. Потому что первые серии этой ракеты выпускали в Харькове. А потом отдали россиянам, которые сейчас возвращают эти ракеты нам уже другим способом, — говорит авиаэксперт Валерий Романенко.

В начале независимости у Украины было около двух тысяч заводов по производству оружия или комплектующих. Но в рамках договоренностей с ЕС и США, первые 20 лет армию сокращали: вооружение распродавали, отдавали самолеты, ракеты, что-то и вовсе резали на металлолом. И даже нападение РФ в 2014 году не заставило украинские власти запустить оборонную промышленность в полную силу.

Попытка запустить производство артснарядов 152 калибра, которых сейчас очень не хватает на фронте, была в 2018 году. Тогда на заводе Артем торжественно запустили конвейер. Изготовили 80 снарядов и производство закрыли. Дорогим оказалось.

Первые месяцы полномасштабной войны Украина оборонялась благодаря своим запасам и помощи партнеров. За несколько месяцев до вторжения вооружение нам активно предоставляли США и Великобритания. За восемь лет ООС и АТО Минобороны не запаслось амуницией. Ее тоже присылали партнеры, или же искали волонтеры. Но два года полномасштабной войны мало что изменили.

Безусловно, военной боевой техникой в основном обеспечивает нас армия и государство. Хотя и ее тоже мы покупаем за те ресурсы, которые находим, — говорит заместитель третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Годами частные компании на вооруженный украинский рынок не пускали. Хотя в мире этот бизнес — в большинстве своем частный. Бюрократия, монополизация и зарегулированность отрасли тормозили оснащение армии более современным вооружением.

Кроме того, проще было заказать где-нибудь. Как говорит военный эксперт Петр Черник, для изготовления собственного оружия нужно было пройти десять кругов ада.

Лишь в конце 2023 года ситуация начала меняться: уменьшились препятствия и в ВПК начали заходить частные компании. В Минстратегпроме убеждают, что сейчас из 200 производящих вооружение предприятий только десять — государственные.

Большинство наших заводов расположены на линии фронта. Так что предприятиям понадобилось время для релокации. Армейцы уже стреляют нашими 120-мм минами, накрывают оккупантов самоходными артсистемами Богдана, но снарядный голод чувствуется до сих пор. Существуют проблемы с сырьем, а наш завод по производству взрывчатки под постоянным ударом. В мире тоже существует дефицит на порох.

Почему Украине нужно собственное производство запчастей для дронов

Также постепенное наращивание Украиной производства дронов вскрыло большую проблему — нам катастрофически не хватает запчастей, которые мы экспортируем из Китая. Логистика иногда занимает несколько месяцев. Китайские поставщики иногда отказывают украинцам в контрактах, потому что работают с россиянами. Поэтому, чтобы масштабироваться и производить больше своих БпЛА, нам следует срочно начинать производство украинских запчастей к дронам.

Кроме того, у китайских запчастей увеличился процент брака — теперь он составляет не пять, а 20%. Это еще раз заставляет обратить внимание именно на украинские разработки и детали.

Украинцы уже производят некоторые составляющие. Начали с простого — рам для дронов. Также сейчас разрабатывают свои видеопередатчики, приемники и контроллеры. Еще скоро будут запускать в серийное производство. Если это все настроить, мы можем даже сделать такую же цену на изготовление как в Китае. Кроме того, уже существует и украинский производителя пропеллеров, который на 20% дешевле, чем китайский из-за логистики.

Преимущества украинских составляющих очевидны: быстрая логистика и в разы меньше брака. К тому же, враг не будет знать о деталях стратегической отрасли промышленности.

В Минстратегпроме прогнозируют, что до конца 2024 года удастся локализовать производство всех деталей в Украине. Да, сырье для многих будет импортным из Китая, из Европы, но с его завозом не должно возникнуть проблем. Кроме того, работают и над механизмами поддержки производителей запчастей и советуют маленьким командам официально регистрировать свои производства, чтобы локализация изготовления дронов помогла и фронту, и нашей экономике.

Как можно победить РФ в гонке вооружений

Перегнать РФ будет тяжело, ведь Кремль к войне готовился десятилетиями, пока украинский ВПК разваливался. Поэтому строить его приходится с нуля. Но ставка теперь — на технологии.

Мы способны производить все. От маленьких FPV-дронов за 350 долларов до того, что сегодня может долететь до Санкт-Петербурга, — говорит глава Минстртегпрома Александр Камышин.

Проверить слова чиновников в войну сложно. Разработки и мощности под грифом секретно. Но государство должно не только реанимировать старые заводы, но и не мешать частному бизнесу, входящему на этот рынок. Также требуется уменьшение бюрократии, кредитные программы и инвестиции в собственное производство.

Выпуск украинских дронов наконец-то становится на рельсы, а производители объясняют: инвестировать в производство стоит и государству, и частному бизнесу. Это ведь еще и выгодно. Читай, как можно проинвестировать производство дронов в Украине.

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