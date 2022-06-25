Уничтожение природы предотвратить не удалось – все о страшном экоциде в Украине

Украина страдает не только геноцидом со стороны России, но и экоцидом.

В министерстве окружающей среды насчитали уже несколько сотен подтверждений преступлений против природы.

Восстановить и очистить землю после оккупантов поможет ЕС. Накануне Украина присоединилась к специальной программе по защите окружающей среды.

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Масштабы и пути решения экологической катастрофы уже изучаются экспертами по эковосстановлению.

Напомним, что ранее мы рассказывали о благотворительном швейном цехе в Черкассах, который делает бесплатные эко-сумки.