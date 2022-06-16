Наши, ОПЗЖ, Партия Шария — Малюська о работе над уничтожением пророссийских сил в Украине

Министр юстиции Украины Денис Малюська в телемарафоне единственных новостей рассказал о работе над судебными запретами пророссийских партий в Украине и судьбе украинских заключенных и работе пенитенциарной службы на оккупированных территориях.

Успехом и победой можно назвать недавнее решение суда о запрете партии Евгения Мураева Наши. На очереди пророссийские ОПЗЖ и Партия Шария.

Скорость их запрета зависит от действий судебных инстанций. Он также прокомментировал возможность регистрации Мураевым новой политической силы после запрета возглавляемой им партии Наши.

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Пока особенно ничего не мешает, теоретически. Практически мешает, потому что в период военного времени мы новых политических партий не регистрируем. Такая регистрация будет открыта, но немного позже. У нас и так хватает политических партий. Есть еще и технические сложности, но, опять-таки, это временная мера, — отметил Малюська.

Проблемным остается вопрос работы пенитенциарной службы Украины на оккупированных территориях. Малюська рассказал о трудностях управления тюрем в неподконтрольных регионах.

Однако есть надежда на результативные переговоры с врагом по передаче заключенных под контроль Украины.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как работает пенитенциарная система во время войны.