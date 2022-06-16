Наші, ОПЗЖ, Партія Шарія — Малюська про роботу над знищенням проросійських сил в Україні

Міністр юстиції України Денис Малюська у телемарафоні єдиних новин розповів про роботу над судовими заборонами проросійських партій в Україні, долю українських в’язнів та роботу пенітенціарної служби на окупованих територіях.

Успіхом та перемогою можна назвати нещодавнє рішення суду про заборону партії Євгенія Мураєва Наші. На черзі проросійські ОПЗЖ та партія Шарія.

Швидкість їх заборони залежить від дій судових інстанцій. Він також прокоментував можливість реєстрації Мураєвим нової політичної сили після заборони очолюваної ним партії Наші.

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Поки що особливо нічого не заважає, теоретично. Практично заважає, тому що на період воєнного часу ми нових політичних партій не реєструємо. Така реєстрація буде відкрита, але трішки пізніше. У нас і так вистачає політичних партій. Є ще й технічні складності, але, знову ж таки, це тимчасовий захід, — зазначив Малюська.

Проблемним залишається питання роботи пенітенціарної служби України на окупованих територіях. Малюська розповів про труднощі управлінням в’язниць у непідконтрольних регіонах.

Однак є надія на результативні переговори з ворогом щодо передачі в’язнів під контроль України.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те як працює пенітенціарна система під час війни.