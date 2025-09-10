На пути к прощению: Украина и Польша вместе почтили жертв Пужников

В Тернопольской области произошло перезахоронение останков, найденных во время совместных украинско-польских поисковых работ. Торжественная церемония объединила представителей Польши и Украины: политиков, историков, дипломатов, духовенства и потомков тех, кто когда-то жил в селе Пужники и близлежащих поселениях.

Как Пужники стали центром противостояния УПА и Армии Крайова

В ночь с 12 на 13 февраля 1945 года курень УПА атаковал село Пужники. Польские историки вносят это событие в Волынскую трагедию.

Украинские отмечают сложный контекст — противостояния УПА и армии Краевой, советских карательных органов и жителей, которые поддерживали разные стороны.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов замечает, что тогда здесь был один из польских центров, сотрудничавший с советской карательной системой.

Воины УПА совершили нападение на этот населенный пункт, чтобы в первую очередь преследовать тех, кто был на стороне НКВД.

Тогда здесь погибли десятки человек. Несколько домов сгорели, а в 1949 году жителей Пужников по указанию советской власти окончательно выселили из родительских домов.

Эксгумационные работы в Пужниках прошли весной. Украинские власти продемонстрировали жест доброй воли и желание найти общий язык в самых высоких вопросах взаимоотношений Украины и Польши.

В поселке работала совместная экспедиция под наблюдением украинских специалистов. В ходе работ обнаружили останки 42 человек: детей, женщин и мужчин. Для идентификации взяли образцы ДНК. Польские ученые предполагают, что могил может быть больше.

Кто из чиновников посетил мероприятие

6 сентября в Пужниках перезахоронили останки погибших на старом кладбище, там, где было первоначальное захоронение найденных тел. Такое решение было принято их родственниками. Памятные кресты пока оставят без изменений.

Церемония собрала высоких гостей: маршала сената Польши Магложату Кидава-Блонскую, министра культуры Марту Цинковскую, дипломатов и родственников жертв.

От Украины были заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, исполняющая обязанности министра культуры Татьяна Бережная, представители МИД и около 40 потомков жителей бывшего польского села.

И сегодня этот шаг важен не только для памяти жертв, но и для будущего диалога Киева и Варшавы, говорит вице-спикер украинского парламента.

Этот диалог о примирении и прощении. И это два основных слова, которые мы должны исповедовать в наших добрососедских отношениях.

— Мы понимаем сложность исторических процессов нашей истории. И я очень рада, что открывается второй этап форума украинско-польских историков.

Сегодняшнее захоронение не означает конца траура, но закрывает определенный болезненный этап, связанный с молчанием, которое навязали коммунистические времена. Переосмысление исторических счетов тогда было невозможным из-за цензуры.

Еще одна незаживающая рана обоих народов — Волынская трагедия. Мы рассказывали о взглядах историков на события прошлого столетия.

