Владимир Зеленский об Азовстале, Александре Махове и поддержке партнеров

Президента Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру с традиционным обращением по поводу нападения России на нашу страну.

Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове – известном журналисте. Уверен, что вы видели его репортажи на телеканалах Украина и Дом.

Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таков – с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых. Всегда работал в самых горячих точках. Старался привезти подлинный материал. Сильный материал.

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В 17 году он первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде. Когда пришел Covid-19, он не боялся. Две недели жил в Санжарах, куда привезли украинцев из Китая. С первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады.

Сам родом из Луганской области. Он особенно чувствовал, что значит эта война.

Сегодня он погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра. И мы его реализуем.

Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти из самого города и окрестностей.

Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать. Встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из Азовстали. Все они получают необходимую помощь. Все они получат от нашего государства самое заботливое отношение.

Договариваемся и надеемся – продолжить спасение людей из Азовстали, Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети.

Чтобы их спасти, нужно продолжение режима “тишины”. Украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из укрытий под землей.

В имеющихся условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Всё делается вручную. Но мы верим, что все получится.

Говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. О том, что уже удалось. О том, что еще предстоит сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города.

Говорил с премьер-министром Израиля Беннетом. Поздравил его с Днем независимости государства Израиль. Проговорили ситуацию на востоке нашего государства, особенно в Мариуполе. А также обсудили скандальные и совершенно недопустимые высказывания министра иностранных дел России, возмутившие весь мир.

Говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Договорились – какие последующие дипломатические шаги нужны ради мира.

Обсудили – как привлечь к ответственности всех военных преступников. Каждого русского военного и каждого командира, которые убивали, пытали и издевались над нашими людьми.

Сегодня российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и другим регионам. Все эти преступления получат ответ. Как юридическое, так и вполне практическое – на поле боя.

Обратился сегодня к народу Дании по случаю Дня освобождения. 77 лет назад нацистов были изгнаны из этой страны. Каждый год в мае все европейцы, все порядочные люди на земле вспоминают этот подвиг.

Победу над самым страшным злом в истории человечества. Победа в войне против нацизма.

Но вспоминать – значит не просто помнить. Это значит помнить и стараться не допускать никогда опять того, что несли Европе нацисты.

Именно украинцы и украинки вместе с нашими друзьями и партнерами – антивоенная коалиция, как в свое время была антигитлеровской – сдерживают сейчас тех, кто точно забыл, чему люди радовались в 1945-м. Если бы в России действительно все помнили, эта война сейчас просто не началась бы.

Уже традиционно перед записью вечернего обращения к вам подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 35 военнослужащих 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Полное видео обращение Зеленского