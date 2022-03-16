Украина

Военная экономика: Украина радикально изменяет налоговую систему для поддержки бизнеса

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 16 марта 2022, 22:42

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0:02:01
На Дремтеатр у Маріуполі скинули надпотужну бомбу - у підвалі були люди
На Драматический театр в Мариуполе сбросили сверхмощную бомбу — ситуация в городе
0:06:43
Ситуація в Енергодарі залишається вкрай важкою 16.03.2022
Ситуация в Энергодаре остается крайне тяжелой. Как работает Запорожская АЭС
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