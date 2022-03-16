Военная экономика: Украина радикально изменяет налоговую систему для поддержки бизнеса

Украина запускает военную экономику и радикально меняет налоговую систему, чтобы дать как можно больше свободы бизнесу, снизить, а кому-то вообще отменить налоги.

Все для того, чтобы предприятия снова возобновили работу и поддерживали экономический фронт.

Кафе и рестораны готовят горячие обеды для бойцов терробороны и ВСУ.

Фармацевтические компании везут лекарства в самые горячие точки, несмотря на обстрелы и опасность, а также обеспечивают медикаментами военных.

Строительные компании помогают укреплять блокпосты на дорогах и дают свою технику армии.

Украинский бизнес доказал, что готов отдать последнее ради поддержки государства. Правительство это понимает, поэтому идет на значительные уступки.

Компании с оборотом до 10 млрд гривен теперь могут перейти на упрощенную систему налогообложения. Вместо НДС (20%) и налога на прибыль (18%) они будут уплачивать только 2% с оборота.

Смотри, каких сфер бизнеса это касается и каким предприятиям выгодна такая схема.

Верховная Рада приняла жизненно необходимые законы для военного времени и безопасности украинцев. Читай, что означают новые законы, принятые Верховной Радой 15 марта.