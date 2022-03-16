Україна

Військова економіка: Україна радикально змінює податкову систему для підтримки бізнесу

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 16 Березня 2022, 22:42

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