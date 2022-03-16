Військова економіка: Україна радикально змінює податкову систему для підтримки бізнесу

Україна запускає військову економіку і радикально змінює податкову систему, аби дати якомога більше свободи бізнесу, знизити, а комусь взагалі скасувати податки.

Усе для того, аби підприємства знову відновили роботу і підтримували економічний фронт.

Кафе та ресторани готують гарячі обіди для бійців тероборони та ЗСУ.

Фармацевтичні компанії везуть ліки у найгарячіші точки попри обстріли та небезпеку, а також забезпечують медикаментами військових.

Будівельні компанії допомагають укріплювати блок-пости на дорогах та дають свою техніку армії.

Український бізнес довів, що готовий віддати останнє заради підтримки держави. Уряд це розуміє, а тому йде на значні поступки.

Компанії з оборотом до 10 млрд гривень тепер можуть перейти на спрощену систему оподаткування. Замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (18%) вони сплачуватимуть лише 2% з обороту.

Дивися, яких сфер бізнесу це стосується та яким підприємствам вигідна така схема.

Верховна Рада ухвалила життєво необхідні закони для воєнного часу та безпеки українців. Читай, що означають нові закони, ухвалені Верховною Радою 15 березня.