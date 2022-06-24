ВСУ получили приказ отступить от Северодонецка: Сергей Гайдай рассказал о причине и каких последствий ждать дальше

Украинские Вооруженные силы ровно четыре месяца защищают наше государство от оккупационных войск Российской Федерации. Уже 120 дней ВСУ героически оттесняют, контрнаступают, гонят путинские войска.

Сегодня стало известно, что в районе Северодонецка украинские войска отступили и заняли более укрепленные позиции. Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай объяснил, почему это выгодно нам и чего ожидать дальше.

Первое, что подчеркивает Гайдай: не надо бить тревогу и кричать об измене, потому что никто не бросает украинских воинов и не сдает украинские города.

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— Нет никакого смысла находиться на позициях, разбитых несколькими месяцами активных боевых действий, потому что тогда у нас будет просто расти количество убитых военных.

Защитники получили приказ отступать к укрепленным позициям. Оттуда можно будет эффективнее наносить удары по врагу.

Предлагаем посмотреть на последние кадры героических боев за город.

Ситуация в городе

Каждый день мы видим видео и фото из Северодонецка, на которых видны колоссальные разрушения городской инфраструктуры. Сергей Гайдай говорит: города практически нет.

Обстреляны 90% домов, критически разрушены — 80%.

Дома, которые критически разрушены, уже не подлежат восстановлению. Их придется сносить и строить новые.

Также враг начал наступательные действия на Лисичанск: со сторон Тошковки и Золотого противник продвигается, получая контроль над населенными пунктами.

Главной проблемой является ландшафт города: Лисичанск растянут, с перепадами высот.

Их техники очень много — нам известно о шести Точках-У, выехавших в сторону Лисичанска из Старобельска.

Сергей Гайдай отметил необходимость эвакуации населения городов Донецкой и Луганской областей. Мы также призываем не игнорировать опасность и покидать свои дома для сохранения своей жизни и жизни своих близких. Если тебе нужна помощь с жильем на территории Украины — воспользуйся сервисом, о котором мы писали в материале ранее.

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