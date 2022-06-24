Украина

ВСУ получили приказ отступить от Северодонецка: Сергей Гайдай рассказал о причине и каких последствий ждать дальше

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 24 июня 2022, 11:30

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