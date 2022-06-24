ЗСУ отримали наказ відступити від Сєвєродонецька: Сергій Гайдай розповів по причину та яких наслідків очікувати далі

Українські Збройні сили рівно чотири місяці боронять нашу державу від окупаційних військ Російської Федерації. Уже 120 днів ЗСУ героїчно відтісняють, контрнаступають, женуть путінські війська.

Сьогодні стало відомо, що у районі Сєвєродонецька українські війська відступили та зайняли укріплені позиції.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому це вигідно нам та чого очікувати далі.

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Перше, на чому наголошує Гайдай: не треба бити на сполох та кричати про зраду, бо ніхто не кидає українських воїнів та не здає українські міста.

— Немає ніякого сенсу знаходитися на позиціях, розбитих кількома місяцями активних бойових дій, бо тоді у нас буде просто рости кількість вбитих військових.

Захисники отримали наказ відступати до укріплених позицій. Звідти можна буде ефективніше завдавати ударів по ворогу.

Пропонуємо подивитись на останні кадри героїчних боїв за місто.

Ситуація у місті

Щодня ми бачимо відео та фото із Сєвєродонецька, на яких видно колосальні руйнації міської інфраструктури. Сергій Гайдай каже: міста практично немає.

Обстріляно 90% будинків, критично зруйновано — 80%.

Будинки, які критично зруйновані, уже не підлягають відновленню. Їх доведеться зносити й будувати нові.

Також ворог почав наступальні дії на Лисичанськ: зі сторін Тошківки та Золотого противник просувається, здобуваючи контроль над населеними пунктами.

Головною проблемою є ландшафт міста: Лисичанськ розтягнений, з перепадами висот.

Їхньої техніки дуже багато — нам відомо про шість Точок-У, які виїхали в сторону Лисичанська зі Старобільська.

Сергій Гайдай наголосив на необхідності евакуації населення міст Донецької та Луганської областей. Ми теж закликаємо не ігнорувати небезпеку та покидати свої домівки задля збереження власного життя та життя своїх близьких. Якщо тобі необхідна допомога із житлом на території України — скористайся сервісом, про який ми писали у матеріалі раніше.

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