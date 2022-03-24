Взрывы в Бердянске — пылает десантный корабль Черноморского флота РФ

Утром четверга, 24 марта, в оккупированном российскими войсками Бердянске прогремели взрывы. Местные жители начали выкладывать фото и видео, на которых видно дым в районе порта.

Однако это тот случай, когда взрывы могут нас порадовать.

Все потому, что в порту Бердянска украинские военные уничтожили крупный десантный корабль Орск Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны на странице Facebook.

Украинские военные обещают: “Будет еще!”

В соцсетях также сообщают, что горит склад с российскими боеприпасами, а оставшиеся два корабля пытаются покинуть порт.

Что известно об уничтожении корабля РФ

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, корабль Орск мог перевозить до 20 танков или 45 БТР врага, или 400 десантников.

Это огромная цель, которую поразили силы и средства ВСУ.

А вот о количестве погибших со стороны оккупантов и вероятной уничтоженной технике врага говорить рано, комментирует Анна Маляр. Об этом впоследствии отдельно сообщит Генштаб ВСУ.

О том, каким был месяц героического сопротивления украинцев российскому нашествию, смотри по ссылке.