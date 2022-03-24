Вибухи в Бердянську — палає десантний корабель Чорноморського флоту РФ

Українські військові обіцяють: “Буде ще!”.

У соцмережах також повідомляють, що палає склад з російськими боєприпасами, а інші два кораблі намагаються залишити порт.

Що відомо про знищення корабля РФ

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, корабель Орск міг перевозити до 20 танків або 45 БТР ворога чи 400 десантників.

Це величезна ціль, яка була вражена силами і засобами ЗСУ.

А от про кількість загиблих з боку окупантів та ймовірну знищену техніку ворога говорити зарано, каже Ганна Маляр. Про це окремо сповістить Генштаб ЗСУ згодом.

А про те, яким був місяць героїчного спротиву українців російській навалі — дивіться за посиланням.